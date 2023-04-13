NYT: два пакета военной помощи США Украине станут последними перед наступлением ВСУ

Вашингтон, , 14:16 — REGNUM Новые пакеты американской военной помощи Украине, о которых президент США Джозеф Байден сообщил 20 марта и 4 апреля, станут двумя последними поставками в Киев перед анонсированным контрнаступлением ВСУ, передаёт 13 апреля The New York Times со ссылкой на осведомлённые источники.

Поставка вооружения Киевскому режиму Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«У Украины закончились снаряды советских времен, и она в основном перешла на использование артиллерийских орудий и на боеприпасы, переданные США и их союзниками», — отметили авторы материала.

При этом ВСУ тратят столько снарядов, что страны — партнёры Украины не успевают их производить и возобновлять запасы ВСУ, сказано в публикации.

Два указанных пакета военной помощи США Украине общим объёмом почти 3 млрд долларов включают в себя боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и NASAMS, для реактивных систем залпового огня HIMARS и «Град», снаряды для артиллерийских орудий и танковые снаряды, выстрелы для минометов и патроны для огнестрельного оружия.

Общий объём военной помощи США Украине после одобрения двух этих пакетов оценивается в 35 млрд долларов, заявила 5 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова. Запад продолжает накачивать Украину оружием и наёмниками, чтобы сделать конфликт максимально продолжительным и кровопролитным, сказала она.