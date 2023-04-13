СМИ сообщили о двух последних пакетах помощи США перед наступлением ВСУ
Вашингтон, 13 апреля 2023, 14:16 — REGNUM Новые пакеты американской военной помощи Украине, о которых президент США Джозеф Байден сообщил 20 марта и 4 апреля, станут двумя последними поставками в Киев перед анонсированным контрнаступлением ВСУ, передаёт 13 апреля The New York Times со ссылкой на осведомлённые источники.
«У Украины закончились снаряды советских времен, и она в основном перешла на использование артиллерийских орудий и на боеприпасы, переданные США и их союзниками», — отметили авторы материала.
При этом ВСУ тратят столько снарядов, что страны — партнёры Украины не успевают их производить и возобновлять запасы ВСУ, сказано в публикации.
Два указанных пакета военной помощи США Украине общим объёмом почти 3 млрд долларов включают в себя боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и NASAMS, для реактивных систем залпового огня HIMARS и «Град», снаряды для артиллерийских орудий и танковые снаряды, выстрелы для минометов и патроны для огнестрельного оружия.
Общий объём военной помощи США Украине после одобрения двух этих пакетов оценивается в 35 млрд долларов, заявила 5 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова. Запад продолжает накачивать Украину оружием и наёмниками, чтобы сделать конфликт максимально продолжительным и кровопролитным, сказала она.