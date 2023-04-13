«Фонтанка»: в Петербурге подросток принёс в школу пистолет и устроил стрельбу

Санкт-Петербург, , 14:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге подросток пронёс в школу пневматический пистолет и устроил там стрельбу. Об этом 13 апреля пишет «Фонтанка».

Пистолет Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации журналистов, инцидент произошёл в школе № 633 Калининского района города, один из школьников устроил стрельбу из принесённого из дома пневматического пистолета. Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники оперативных ведомств и медики. По предварительным данным, 16-летний подросток произвел несколько выстрелов на улице рядом с образовательным учреждением, а потом и в здании школы.

«Однокашники мальчика получили непроникающие ранения легкой степени — практически царапины», — сообщает издание.

По предварительным сведениям, подросток заявил, что стрелял ради шутки.

Как передавало ИА REGNUM, в Москве 16-летний местный житель попал под статью о незаконном изготовлении оружия. Его уличили в хранении боевого пистолета, переделанного из сигнального в огнестрельное оружие.

По словам представителя следствия, оружие, изъятое у подростка, пригодно для стрельбы. В силу этого в отношении него возбуждено уголовное дело, за которое предполагается наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Подозреваемый задержан, в отношении него избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.