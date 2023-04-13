Санкт-Петербург, 13 апреля, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Жителю Санкт-Петербурга Дмитрию Касинцеву предъявили обвинение в связи с укрывательством Дарьи Треповой, совершившей теракт в кафе на Университетской набережной. Об этом сообщает 13 апреля Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM Дарья Трепова

Следователи допросили Касинцева в качестве подозреваемого и предъявили обвинение по статье 205.6 УК РФ «Несообщение о преступлении». По информации канала, он знал о причастности Треповой к взрыву в кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, и укрывал её в своей квартире на улице Федора Абрамова. Правоохранителям Касинцев о Треповой не сообщил.

«Дмитрий Касинцев, укрывавший в квартире Дарью Трепову, отправлен под домашний арест», — говорится в сообщении.

За несообщение о преступлении Касинцева могут наказать штрафом в размере до 100 тыс. рублей или удержать его доход за период до шести месяцев. В качестве наказания также предусмотрены принудительные работы сроком до года либо лишение свободы на тот же срок.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля в ФСБ заявили о причастности к убийству Татарского украинского гражданина, члена диверсионной группы Юрия Денисова. С помощью «сервиса экспресс-доставки через посредника» он передал Треповой взрывное устройство, спрятанное в гипсовой статуэтке. Бомба сработала 2 апреля в кафе, когда журналист взял фигурку в руки.

Правоохранительные органы РФ установили, что организовали теракт в кафе Петербурга «спецслужбы Украины и их агентура, в том числе из среды скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров». Расследование теракта продолжается.