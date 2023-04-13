Политолог Мирзаян: Признать Украину террористом — значит отказать в переговорах

Москва, , 14:20 — REGNUM Несмотря на установленную ФСБ причастность Украины к организации терактов на территории России, признать киевский режим террористическим будет не лучшим решением, заявил ИА REGNUM доцент Финансового университета при правительстве РФ, политолог Геворг Мирзаян.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

13 апреля центр общественных связей ФСБ России назвал организатором убийства военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) спецслужбы Украины. Это не первый случай покушения украинской агентуры на российских общественных деятелей. В августе прошлого года в заминированном автомобиле погибла журналист и политолог Дарья Дугина. ФСБ России в ходе расследования также выявила причастность к этому спецслужб Украины. Оба случая официально объявлены терактами. Однако заявлений о признании страны-заказчика террористической организацией пока нет.

«С дипломатической точки зрения это не лучшее и сложное решение, которое ограничивает нашу свободу в дальнейших действиях. Если Россия признает Украину террористическим государством, то откажет ей в возможности ведения мирных переговоров, а мы их все же планируем», — объяснил Мирзаян.

По мнению политолога, тем более не стоит ждать, что Украину признают террористическим государством на международной арене.

«Это совершенно бессмысленно, как ожидать от США справедливости в истории с «Северным потоком — 2». В этих вопросах уже давно существует двойная мораль. Наказывать Украину придётся самим, за нас её никто не накажет. Поэтому мы возвращаемся к тому, что Москва должна сама принимать какие-то жесткие демонстративные меры в ответ на эти теракты. Для начала это официальное признание в России СБУ террористической организацией. И объявление, что в отношении СБУ будут применены действия, которые мы используем в отношении террористов, включая физическую ликвидацию ее руководителей», — добавил эксперт.

Что касается дружественных России стран и их мнения, то они вряд ли полноценно согласятся признать Украину экстремистским государством. Даже Минск скорее всего будет воздерживаться от заявлений, считает Мирзаян.