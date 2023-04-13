Москва, 13 апреля, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Несмотря на установленную ФСБ причастность Украины к организации терактов на территории России, признать киевский режим террористическим будет не лучшим решением, заявил ИА REGNUM доцент Финансового университета при правительстве РФ, политолог Геворг Мирзаян.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

13 апреля центр общественных связей ФСБ России назвал организатором убийства военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) спецслужбы Украины. Это не первый случай покушения украинской агентуры на российских общественных деятелей. В августе прошлого года в заминированном автомобиле погибла журналист и политолог Дарья Дугина. ФСБ России в ходе расследования также выявила причастность к этому спецслужб Украины. Оба случая официально объявлены терактами. Однако заявлений о признании страны-заказчика террористической организацией пока нет.

«С дипломатической точки зрения это не лучшее и сложное решение, которое ограничивает нашу свободу в дальнейших действиях. Если Россия признает Украину террористическим государством, то откажет ей в возможности ведения мирных переговоров, а мы их все же планируем», — объяснил Мирзаян.

По мнению политолога, тем более не стоит ждать, что Украину признают террористическим государством на международной арене.

«Это совершенно бессмысленно, как ожидать от США справедливости в истории с «Северным потоком — 2». В этих вопросах уже давно существует двойная мораль. Наказывать Украину придётся самим, за нас её никто не накажет. Поэтому мы возвращаемся к тому, что Москва должна сама принимать какие-то жесткие демонстративные меры в ответ на эти теракты. Для начала это официальное признание в России СБУ террористической организацией. И объявление, что в отношении СБУ будут применены действия, которые мы используем в отношении террористов, включая физическую ликвидацию ее руководителей», — добавил эксперт.

Что касается дружественных России стран и их мнения, то они вряд ли полноценно согласятся признать Украину экстремистским государством. Даже Минск скорее всего будет воздерживаться от заявлений, считает Мирзаян.