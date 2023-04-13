«Нафтогаз»: суд в Гааге обязал Россию заплатить пять миллиардов долларов за активы в Крыму

Киев, , 14:05 — REGNUM Арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить $5 млрд компании «Нафтогаз Украины» за ущерб от потери активов в Крыму. Об этом 13 апреля сообщается на сайте компании.

Государственная энергетическая компания «Нафтогаз Украины»

«Команда «Нафтогаза» одержала победу на энергетическом фронте. Арбитражный трибунал обязал РФ компенсировать «Нафтогазу» убытки объемом $5 млрд», — заявил глава компании Алексей Чернышов.

По его словам, в случае отказа России от добровольного исполнения решения суда «Нафтогаз» имеет право начать процесс по допуску к принудительному исполнению на территории стран, в которых находятся активы РФ.

«Нафтогаз» подал иск в суд в Гааге в 2017 году. Компания требовала от России возмещения убытков, указывая в перечне утраченного имущества активы «Черноморнефтегаза» и других дочерних компаний, газ в подземном хранилище в Крыму и иные объекты. В 2020 году «Нафтогаз» оценил сумму ущерба, с учётом процентов, в $8 млрд.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, на котором за вхождение в состав России проголосовали 96,77% жителей в Крыму и 95,6% в Севастополе. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путём в соответствии с международным правом и Уставом ООН.