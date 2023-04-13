Киев, 13 апреля 2023, 14:05 — REGNUM Арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить $5 млрд компании «Нафтогаз Украины» за ущерб от потери активов в Крыму. Об этом 13 апреля сообщается на сайте компании.

Государственная энергетическая компания «Нафтогаз Украины»
Государственная энергетическая компания «Нафтогаз Украины»

«Команда «Нафтогаза» одержала победу на энергетическом фронте. Арбитражный трибунал обязал РФ компенсировать «Нафтогазу» убытки объемом $5 млрд», — заявил глава компании Алексей Чернышов.

По его словам, в случае отказа России от добровольного исполнения решения суда «Нафтогаз» имеет право начать процесс по допуску к принудительному исполнению на территории стран, в которых находятся активы РФ.

«Нафтогаз» подал иск в суд в Гааге в 2017 году. Компания требовала от России возмещения убытков, указывая в перечне утраченного имущества активы «Черноморнефтегаза» и других дочерних компаний, газ в подземном хранилище в Крыму и иные объекты. В 2020 году «Нафтогаз» оценил сумму ущерба, с учётом процентов, в $8 млрд.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, на котором за вхождение в состав России проголосовали 96,77% жителей в Крыму и 95,6% в Севастополе. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путём в соответствии с международным правом и Уставом ООН.