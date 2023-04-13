Москва, , 14:11 — REGNUM Хороший сотрудник PR-службы должен уметь переключать внимание и держать удар, а ещё — быть честным. Об этом 13 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе встречи со слушателями «Мастерской новых медиа».

Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков Kremlin.ru

Отвечая на вопрос о ключевом качестве пиарщика, представитель Кремля сообщил: «Нужно держать удар… Нужно тем, кто занимается информацией, брать удар на себя, выступать абсорбентом, переключать внимание на себя».

Песков также рассказал о критериях успешной работы PR-службы в госсекторе. На первое место он вынес оперативность, на второе — охват всех средствами доставки информации аргументов до потребителей, на третье — таргетирование работы, на четвёртое — не врать.

Пресс-секретарь поделился советами насчёт того, как спорить с руководителем, если не согласен с его мнением. Он указал на необходимость аргументированно отстаивать свою точку зрения — как минимум, попросить пару минут для себя и объяснить важность информационного сопровождения.

Ранее в ходе встречи со слушателями «Мастерской новых медиа» Дмитрий Песков заявил о необходимости оградить Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области от опасности. Песков также подчеркнул, что спецоперация России на территории Украины «будет продолжаться до победного конца».