Калуга, 13 апреля, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Звуки взрывов, напугавшие жителей Калужской области, связаны с тем, что самолёты переходили сверхзвуковой барьер. Об этом 13 апреля сообщило правительство региона.

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«Громкие хлопки, которые были слышны в Калуге и близлежащих районах, вызваны переходом самолётом сверхзвукового барьера», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эту информацию подтвердила Росавиация, поводов для беспокойства нет.

Ранее в соцсетях жители Калужской области написали, что слышали как минимум два сильных звука, похожих на взрывы, от которых затряслись окна и сработала сигнализация на автомобилях.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный случай был в Ростове-на-Дону 29 марта. Жители рассказали о громком звуке, похожем на взрыв. В зданиях задрожали стёкла, сработали автосигнализации. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что громкий хлопок был слышен при переходе самолёта на сверхзвуковой режим полёта.