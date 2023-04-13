Замглавы МИД Рябков заявил, что говорить об обмене Гершковича можно будет только после суда

Москва, , 13:47 — REGNUM Вопросами возможных обменов арестованного в России по подозрению в шпионаже сотрудника The Wall Street Journal Эвана Гершковича или уже осужденного по той же статье Пола Уилана занимаются спецслужбы, но предметно этот вопрос в отношении Гершковича может быть рассмотрен только после того, как суд вынесет решение, заявил 13 апреля ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Избрание меры пресечения американскому журналисту Гершковичу в Москве © Сергей Савостьянов/ТАСС

«Сейчас ставить «на одну доску» двух этих персонажей, скажем так, даже с формальной точки зрения неправильно. Что касается обмена, то у нас для этого существует особый канал, этим занимаются спецслужбы, и они будут этим вопросом заниматься и дальше», — сказал Рябков.

Заместитель министра также отметил, что Россия не заинтересована в участии третьих стран в обсуждении возможных обменов этих граждан США, поскольку не видит смысла в таком участии.

Гершкович был задержан с поличным ФСБ 30 марта в Екатеринбурге по подозрению в попытке получить по заданию американских спецслужб сведения о работе предприятий российского ВПК. Лефортовский суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Власти США назвали задержание Гершковича незаконным и призвали своих граждан немедленно покинуть Россию, в МИД РФ в ответ заявили, что такие призывы следовало бы адресовать только шпионам.