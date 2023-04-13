Рябков заявил, что говорить об обмене Гершковича можно будет после суда
Замглавы МИД Рябков заявил, что говорить об обмене Гершковича можно будет только после суда
Москва, 13 апреля, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Вопросами возможных обменов арестованного в России по подозрению в шпионаже сотрудника The Wall Street Journal Эвана Гершковича или уже осужденного по той же статье Пола Уилана занимаются спецслужбы, но предметно этот вопрос в отношении Гершковича может быть рассмотрен только после того, как суд вынесет решение, заявил 13 апреля ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Сейчас ставить «на одну доску» двух этих персонажей, скажем так, даже с формальной точки зрения неправильно. Что касается обмена, то у нас для этого существует особый канал, этим занимаются спецслужбы, и они будут этим вопросом заниматься и дальше», — сказал Рябков.
Заместитель министра также отметил, что Россия не заинтересована в участии третьих стран в обсуждении возможных обменов этих граждан США, поскольку не видит смысла в таком участии.
Гершкович был задержан с поличным ФСБ 30 марта в Екатеринбурге по подозрению в попытке получить по заданию американских спецслужб сведения о работе предприятий российского ВПК. Лефортовский суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Власти США назвали задержание Гершковича незаконным и призвали своих граждан немедленно покинуть Россию, в МИД РФ в ответ заявили, что такие призывы следовало бы адресовать только шпионам.