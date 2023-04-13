Москва, , 13:38 — REGNUM Государственная Дума приняла закон об усилении ответственности за продажу вейпов и сигарет несовершеннолетним и за вовлечение их в потребление никотинсодержащей продукции. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба Госдумы.

Согласно документу, штраф за привлечение несовершеннолетнего к курению никотинсодержащей продукции, кальянов и другой подобной продукции для граждан увеличится до 2–5 тысяч рублей (в настоящее время он составляет 1–2 тысяч рублей). За аналогичное правонарушение родителей или законных представителей оштрафуют на 5–7 тысяч рублей (сейчас штраф для них составляет 2–3 тысячи рублей).

Продажа сигарет © Константин Чалабов/РИА Новости

Также увеличатся штрафы за продажу лицу, не достигшего возраста 18 лет такой продукции и соответствующих устройств. Так, для граждан штраф составит от 40 до 60 тысяч рублей (в настоящее время 20–40 тысяч рублей), для должностных лиц — от 150 до 300 тысяч рублей (сейчас 40–70 тысяч рублей), для юридических лиц — 400–600 тысяч рублей (в настоящее время 150–300 тысяч рублей).

По словам председателя Государственной думы Вячеслава Володина, защитить здоровье детей депутатов просили родители и учителя.

«Важно, что сразу после введения запрета на продажу вейпов несовершеннолетним депутаты, не откладывая, подготовили поправки о повышении ответственности за это правонарушение. Торговцы вейпами не должны зарабатывать на здоровье наших детей», — приводит пресс-служба его слова.

Как передавало ИА REGNUM, министерство здравоохранения РФ выступило также за более жёсткое законодательство в отношении вейпов. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, ведомство получило награду Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за самую активную работу по снижению потребления табака.

«Вейпы, мы считаем, также та тема, которая должна быть минимизирована и фактически уйти от вовлечения детского особенно населения и в целом населения страны. Поэтому мы категорически стоим на позиции по сокращению употребления этого и более жесткого законодательства», — сказал Мурашко в ходе правительственного часа в Совфеде, отвечая на вопрос о том, как он относится к предложениям о запрете вейпов в России.