Москва, , 13:44 — REGNUM «Арктика в Концепции внешней политики России» — апрельское заседание с такой темой состоялось в дискуссионном клубе Проектного офиса развития Арктики (ПОРА). На конференции эксперты ПОРА поделились своими мыслями относительно недавно принятого стратегического документа. Модератором заседания выступил координатор экспертного совета ЭЦ ПОРА Александр Воротников.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым утвердил обновленную концепцию внешней политики России. В ней важное место занимает политика России в высоких широтах.

Арктика становится всё более важной точкой приложения усилий, подчеркнул в своем выступлении в ходе дискуссии посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов. «Роль арктического региона будет возрастать в международной повестке. Соответственно, это отразилось и в вопросе изменения места Арктики в региональном разделе концепции внешней политики», — отметил он.

«В контексте международных отношений, в текущих условиях большое значение для развития арктического региона приобретает сотрудничество с неарктическими государствами, занявшими конструктивную позицию по отношению к России. С другой стороны, общее осложнение международно-политической ситуации означает необходимость уделять больше внимания и усилий внутреннему социально-экономическому развитию региона», — прокомментировала геополитическую обстановку доцент департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ирина Стрельникова.

С ней согласен директор Центра исследований экономических проблем развития Арктики экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Никоноров. По его словам, интересы в Арктике есть не только у Китая и Индии, но и у других торговых партнёров России, входящих в БРИКС, ШОС, АСЕАН и других экономических объединений. «Мы смотрим сейчас на Актику как на источник углеводородов и минеральных ресурсов, не учитывая другие потенциалы — земельный, биологический, логистический… Надо более комплексно подходить к освоению территории и при этом учитывать природно-ресурсный потенциал более широко», — заключил Никоноров.

Арктический совет провозглашал принципы мирного сосуществования, сотрудничества и совместного освоения Арктики в общих интересах арктических государств и жителей планеты в целом, напомнил ведущий научный сотрудник РАНХиГС Вячеслав Марача. Это можно считать примером успешной реализации принципов ООН в отдельно взятом регионе мира: у ООН в отношении планеты в целом получалось плохо, а у Арктического совета в отношении Арктики — гораздо лучше. Однако глобальный тренд на возрастание геополитической конкуренции в последние годы распространился и на Арктику, что привело к фактическому параличу деятельности Арктического совета.

Заведующий кафедрой государственного управления и публичной политики ИОН РАНХиГС Александр Балобанов отметил сложность выстраивания системы управления в АЗРФ из-за многообъектности. Он считает, что необходимо разработать современный, адекватный подход к реализации управления такими сложными системами, как Арктическая зона России, в которую входят территории множества субъектов федерации.

«Реализация современной внешней политики России возможна именно через повышение роли России в международном экономическом и экологическом сотрудничестве, и конкретно ее деятельности в Мировом океане — это транспортные, трубопроводные и ресурсодобывающие проекты и развитие шельфовой зоны», — уверен модератор мероприятия Александр Воротников.