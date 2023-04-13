Москва, 13 апреля, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о том, что глава государства Владимир Путин якобы организовал встречу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с главой Минобороны Сергеем Шойгу, чтобы урегулировать некий конфликт.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Пригожин

Ранее такие сведения появились в западных СМИ.

«Мне ничего об этом не известно», — заявил представитель Кремля журналистам.

Как передавало ИА REGNUM, комментируя публикацию NYT, Песков также заявил, что автор сообщения о якобы внутренней борьбе российских силовых структур вряд ли понимает, что происходит в стране.

Ранее это издание написало, что новые данные из американских документов свидетельствуют «о внутренней борьбе ФСБ и Минобороны». Песков заявил, что не знает, на чём основываются такие данные, но готов подвергнуть сомнению их достоверность и понимание автором сути происходящего внутри России.