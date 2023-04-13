Москва, , 13:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о недопустимости провоцирования Китая при помощи Тайваня.

Дмитрий Песков Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

«Мы решительно осуждаем любые провокационные действия третьих стран, которые могут приводить и приводят к дестабилизации ситуации вокруг полуострова», — сказал представитель Кремля, добавив об известности позиции Москвы.

Комментируя информацию ЦРУ о том, что Си Цзиньпин якобы поручил китайским военным «быть готовыми к 2027 году» наступать на Тайвань, Песков подчеркнул, что провоцирование КНР недопустимо.

Он также рассказал об отсутствии планов по проведению новых телефонных разговоров российского лидера и председателя КНР.

«В графике нет каких-то телефонных контактов лидеров России и Китая», — сказал представитель Кремля.

Ситуация вокруг Тайваня осложнилась по инициативе США летом 2022 года: на остров, который Китай считает своим, с официальным визитом 2 августа прибыла спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Президент России Владимир Путин назвал эту поездку провокацией и авантюрой.

Китайские военные 8–10 апреля проводят военные учения возле Тайваня. По словам представителя Народно-освободительной армии Ши И, манёвры нацелены, в том числе, на предостережение в адрес тайваньских сепаратистов и поддерживающих их внешних сил.