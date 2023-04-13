Санкт-Петербург, 13 апреля, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Гражданин Украины Юрий Денисов, готовивший теракт в Петербурге, работал в СБУ, сообщил РИА Новости его знакомый. «Юрий работал в СБУ, то есть, для соседей это не является секретом», — сказал мужчина.

Дарья Трепова готовила убийство Владлена Татарского вместе с гражданином Украины Юрием Денисовым.

О причастности украинских спецслужб к подрыву военного журналиста Владлена Татарского известили также 13 апреля в ФСБ, обнародовав соответствующие видеокадры. По оперативным данным, именно Денисов, задействовав сервис экспресс-доставки через посредника, передал Дарье Треповой спрятанное в статуэтке взрывное устройство, убившее Татарского в кафе Санкт-Петербурга.

Оперативники установили хронологию действий злоумышленника. В феврале 2023 года Денисов по заданию украинских спецслужб прибыл в Московский регион через Латвию. Для того, чтобы удобнее было собирать информацию об образе жизни военного журналиста и местах, которые тот посещал, через один из интернет-сервисов был куплен автомобиль, а также снята квартира рядом с местом, где жил Татарский. Как рассказал ИА REGNUM бывший владелец проданного автомобиля Александр Х, ВАЗ-2112 мужчина купил у него 2 марта.

«Ни к какому теракту я отношения не имею. Этот Денисов сказал, что ему нужна машина, чтобы просто ездить. Подозрения не вызывал. Обычный человек просто. Очень печально, что моя машина причастна к этому. Мы толком с ним не разговаривали, не об Украине, не об СВО. Оформили договор и всё», — рассказал Александр.

Также известно, что Денисов женат, у него есть ребенок. На следующий день после теракта скрылся за границей, вылетев 3 апреля из России транзитом через Армению в Турцию.

О личности злоумышленника известно также, что в 2014 году Денисов активно участвовал в так называемом Евромайдане и радостно фотографировался на фоне баррикад — притом параллельно ставил лайки пабликам донецких и луганских ополченцев.

Как сообщало ИА REGNUM, военкор Татарский (Максим Фомин) был подорван в результате теракта, организованного 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. В ходе творческого вечера в его руках взорвалась статуэтка, которую принесла Трепова. Мощность взрывного устройства, по предварительным данным, составила более 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Пострадали 16 посетителей.

13 апреля ФСБ опубликовала кадры и рассказала об одном из соучастников убийства военкора Татарского. Выяснилось, что в феврале гражданин Украины Юрий Денисов, выполняя задание украинских спецслужб, прибыл в Московский регион через Латвию. Купив квартиру около места, где жил Татарский, он стал собирать информацию о его образе жизни и местах, которые тот посещал. Передав Дарье Треповой спрятанное в статуэтке взрывное устройство с помощью «сервиса экспресс-доставки через посредника», злоумышленник 3 апреля вылетел из России транзитом через Армению в Турцию. Сейчас Денисов объявлен в международный розыск.