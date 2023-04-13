Москва, , 13:24 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема признания действий Германии во время Великой Отечественной войны геноцидом народов Советского Союза рассматривается, но никаких решений пока не принято.

Дмитрий Песков Kremlin.ru

«Эта тема есть на повестке дня, она весьма чувствительная для нашего общества, для нашей страны», — отметил он в интервью журналистам, добавив, что рассматриваются различные варианты, но никаких решений на этот счёт не принималось.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта Госдума приняла документ, в котором действия немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны признаются «геноцидом народов Советского Союза»

В заявлении отмечается, что нужно дать судебно-правовую оценку военным преступлениям, которые были совершены оккупантами из Германии, союзных ей стран (Италии, Румынии, Венгрии, Словакии, Хорватии, Финляндии) и пособниками-добровольцами из других государств.