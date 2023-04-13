Москва, , 13:16 — REGNUM Чёрное море никогда не станет внутренним морем НАТО, оно должно остаться морем сотрудничества, взаимодействия и безопасности, заявил журналистам 13 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Черное море Иван Шилов © ИА REGNUM

Так он прокомментировал высказывания министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который ранее заявил, что пришло время провести демилитаризацию Чёрного моря и превратить его во внутреннее море НАТО, как это якобы уже произошло с Балтийским морем.

«Само по себе заявление основано на двух противоречиях — НАТО и демилитаризация — это взаимоисключающие понятия», — сказал Песков.

Чёрное море останется общим для всех прибрежных государств, и в нём должна быть обеспечена безопасность, причём безопасность неделимая, отметил пресс-секретарь президента.

9 апреля газета The Washington Post сообщила, что после инцидента с падением американского беспилотника в Чёрном море военные пилоты США получили приказ от главы Пентагона Ллойда Остина не приближаться близко к Крыму.