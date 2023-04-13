Москва, 13 апреля, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Чёрное море никогда не станет внутренним морем НАТО, оно должно остаться морем сотрудничества, взаимодействия и безопасности, заявил журналистам 13 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Черное море

Так он прокомментировал высказывания министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который ранее заявил, что пришло время провести демилитаризацию Чёрного моря и превратить его во внутреннее море НАТО, как это якобы уже произошло с Балтийским морем.

«Само по себе заявление основано на двух противоречиях — НАТО и демилитаризация — это взаимоисключающие понятия», — сказал Песков.

Чёрное море останется общим для всех прибрежных государств, и в нём должна быть обеспечена безопасность, причём безопасность неделимая, отметил пресс-секретарь президента.

9 апреля газета The Washington Post сообщила, что после инцидента с падением американского беспилотника в Чёрном море военные пилоты США получили приказ от главы Пентагона Ллойда Остина не приближаться близко к Крыму.