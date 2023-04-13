Глава Евросовета объяснил увеличение расходов на поездки борьбой с влиянием России

Брюссель, , 13:18 — REGNUM Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что увеличение расходов на свои зарубежные поездки связаны с тем, что нужно бороться с российским влиянием в мире. Об этом пишет бельгийская газета Soir.

Шарль Мишель Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее французская газета Monde написала о росте расходов Мишеля на зарубежные поездки в сравнении с его предшественниками на данном посту. Тогда журналисты указали на использование частных самолётов, которые «дорого обходятся и вредны с точки зрения углеродных выбросов».

Председатель Европейского совета указал на «исключительные обстоятельства», которые сначала были вызваны пандемией коронавируса, а после украинским кризисом.

По его словам, эти обстоятельства вынудили его путешествовать чаще обычного. По его мнению, нужно было противостоять «направленным против Евросоюза кампаниям в Африке и других регионах мира в связи с вакцинами».

Как передавало ИА REGNUM, французская газета Le Monde отмечает, что любовь Мишеля к путешествиям стала притчей во языцех в Брюсселе. После окончания ограничений по Covid-19 председатель Европейского совета стал настоящим путешественником. Он посетил множество мировых столиц и, разумеется, объездил всю Европу. Дипломатов и государственных служащих в европейских учреждениях раздражают дорогостоящие поездки бывшего бельгийского премьер-министра. Специализированная пресса по делам ЕС, которую Мишель и его окружение читают каждое утро, регулярно повторяет эту критику.