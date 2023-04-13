Москва, , 13:13 — REGNUM Письмо «о спасении российского автопрома» относится к категории служебной переписки, её не комментируют в Кремле. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 13 апреля журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее член наблюдательного совета Porsche и бывший председатель совета директоров «Группы ГАЗ» Зигфрид Вольф предложил продолжить выпуск автомобилей в России при поддержке властей. Письмо со своими идеями он направил президенту Владимиру Путину.

«Это служебная переписка, не комментируем», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, Вольф представил инвестиционный проект для «спасения российского автопрома» стоимостью 60 млрд рублей. Он предложил каждый год выпускать совместно с ГАЗ по меньшей мере 270 тыс. автомобилей «Волга» и задействовать для этого производственные мощности двух предприятий, в том числе завода Volkswagen в Калуге. В марте 2022 года концерн Volkswagen объявил об остановке производства в России и отказе от поставок в страну.