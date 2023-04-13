Москва, 13 апреля, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Автор сообщения о якобы внутренней борьбе российских силовых структур вряд ли понимает, что происходит в стране. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 13 апреля журналистам, комментируя публикацию The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

Ранее американское издание сообщило, что новые данные из попавших в сеть секретных документов Пентагона указывают на внутреннюю борьбу между силовыми ведомствами в России, в частности — ФСБ и Минобороны.

Песков заявил, что не знает, на чём основываются такие сообщения.

«Готов подвергнуть сомнению их достоверность и понимание автора сути происходящего внутри России», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков также заявил, что ничего не знает о якобы попытке президента Владимира Путина урегулировать конфликт между основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, который ранее жаловался на нехватку боеприпасов, и министром обороны Сергеем Шойгу. Путин, как утверждает NYT, созвал обоих на встречу 22 февраля.

Конфликт ФСБ и Минобороны, утверждают представители американской разведки, связан с численностью потерь в российских войсках в ходе СВО. Военные якобы не желают «передавать плохие новости по цепочке командования».

Песков ранее назвал утечки секретных документов Пентагона, в которых говорилось в том числе о состоянии ВСУ, «достаточно интересными». «Их все изучают, анализируют и обсуждают», — сказал он.