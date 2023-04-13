ФНС опубликовала список из 449 автомобилей, которые будут облагать налогом на роскошь

Москва, , 13:09 — REGNUM В перечень автомобилей, подпадающих под так называемый налог на роскошь, включены 449 моделей. Об этом 13 апреля сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС) на своём сайте

Шеврон ФНС Stan28121981

В перечне указаны 275 моделей стоимостью от 10 до 15 млн руб., выпущенных не более 10 лет назад, а также 174 модели дороже 15 млн руб., возраст которых не превышает 20 лет.

В список включены такие бренды автомобилей, как Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Jeep, Jaguar, Land Rover, Lamborghini, Mercedes-Benz, Maserati, Rolls-Royce, Porsche.

Как и в 2022 году, в список попал только один российский бренд — Aurus. При этом раньше был представлен только моделью Senat, то теперь к ней добавились ещё четыре: Senat Long, Senat Armored, Senat Long Armored и Limousine.

Также под налог подпадают теперь пять моделей японского бренда Lexus, пять — корейского Genesis, две — американского Cadillac.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Минпромторг РФ включил в список параллельного импорта автомобили 12 иностранных марок — Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Mazda, Opel, Peugeot и Isuzu. Предполагается, что это решение будет способствовать сокращению дефицита в масс-сегменте на российском автомобильном рынке.