В Кремле заявили, что Россия должна защитить новые регионы от опасности

Москва, , 13:06 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе встречи со слушателями «Мастерской новых медиа» заявил о необходимости оградить Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области от опасности.

Новая карта России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Процесс восстановления идёт, и это самая маленькая толика того, что страна может сделать для новых регионов. Максимально, что должна сделать страна, — оградить новые регионы от опасности», — приводятся слова представителя Кремля в Telegram-канале «Мастерская новых медиа».

Песков также подчеркнул, что спецоперация России на территории Украины «будет продолжаться до победного конца».

Пресс-секретарь также прокомментировал работы по восстановлению новых регионов. По его словам, на месте работают десятки тысяч людей. Жители Луганска, отметил пресс-секретарь президента, «видят, как ремонтируются и строятся новые дороги, создается инфраструктура».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в 2023 году власти региона планируют восстановить более 1700 социальных объектов. Также он отметил, что в республике продолжаются масштабные восстановительные работы, несмотря на непрекращающиеся обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины.

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что в новых регионах планируется строительство новых участков железной дороги. Президент подчеркнул, что это даст дополнительную очень хорошую возможность для обеспечения необходимого количества грузовых и пассажирских перевозок.