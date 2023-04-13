Москва, 13 апреля, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину нет необходимости вести страницы в соцсетях или Telegram-канале. Об этом заявил журналистам 13 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

К словам российского лидера все прислушиваются и так, отметил он. К Путину всё время привлечено внимание, подчеркнул Песков.

«В отличие от нас с вами он человек, любое движение которого ловит весь мир. И даже если он стоит в коридоре, говорит шёпотом, в это вслушиваются все. Зачем ему канал в Telegram?!» — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявлял, что Путин не читает Telegram-каналы, в том числе по военной теме. Тем не менее, для президента делают обзоры, в которые может в том числе попасть информация из пабликов.