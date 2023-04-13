В «Нафтогазе» заявили, что суд в Гааге обязал Россию выплатить 5 млрд долларов за активы в Крыму

Киев, , 12:59 — REGNUM Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал Россию выплатить компенсацию компании «Нафтогаз Украины» за якобы нанесённый ущерб в отношении объектов компании в Крыму, сообщили представители «Нафтогаза» 13 апреля.

«Мы потеряли буровые установки, газопроводы, собственный флот и административные здания», — отметили представители компании.

Если власти России не выполнят решение суда, «Нафтогаз» получит возможность начать процесс допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где есть российские активы, добавили в компании.

Представители суда и представители России данную информацию не комментировали. В 2019 году в Министерстве юстиции отмечали, что Россия не участвует в подобных процессах и не признаёт их решений, поскольку у арбитражного суда отсутствует юрисдикция на рассмотрение исков «Нафтогаза» к России и иных подобных исков.

«Нафтогаз» обратился с иском в суд в Гааге в 2017 году. Компания требовала от России возмещения убытков, указывая в перечне утраченного имущества активы «Черноморнефтегаза» и других дочерних компаний, газ в подземном хранилище в Крыму и иные объекты. Требования уточнялись, в 2020 году «Нафтогаз» оценил сумму ущерба, с учётом процентов, в 8 млрд долларов.