Вашингтон, , 12:56 — REGNUM США продолжат помогать Украине вести боевые действия против российской армии. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

США и Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Действия НАТО, западных стран — это проявление сильного сотрудничества, приверженности обеспечению Украины тем, что ей необходимо, «когда речь идёт о помощи в сфере безопасности и обеспечении возможностей для ведения боевых действий на земле», сказала Жан-Пьер.

Она подчеркнула, что у ВСУ должно быть всё необходимое для ведения боевых действий — это важно для США.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля обсудил обстановку в зоне боевых действий с тремя конгрессменами США. По его словам, встреча была посвящена перспективам Украины в конфликте с Россией и поддержке Киева со стороны Вашингтона.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор полагает, что через полгода США могут прекратить поддерживать Украину, так как столкнутся с финансовым кризисом на фоне экономического спада. В этот же период некоторые европейские страны могут пересмотреть поддержку Киева из-за ухудшения экономической ситуации в ЕС. Кроме того, отметил эксперт, в Европе нарастают призывы к переговорам между Украиной и РФ и отказу от поставок киевскому режиму вооружений и техники.