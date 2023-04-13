Киев, 13 апреля, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не останется без средств противовоздушной обороны (ПВО) и осуществляет работу совместно с союзниками над созданием механизма для обеспечения подобной защиты. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Иван Шилов ИА REGNUM ПВО Skynex

По его словам, у Киева сейчас намного больше логистических решений, чем четыре месяца назад. Подоляк уточнил, что в настоящее время Киев совместно с союзниками работает над созданием централизованного механизма для обеспечения противовоздушной обороны.

Как передавало ИА REGNUM, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов пояснил, почему ВС России не применяют крылатые ракеты для уничтожения крупных мостов, по которым идёт снабжение киевской армии. По мнению эксперта, не все российские ракеты долетят до границы Западной Украины с Польшей — им надо преодолеть пять зон противовоздушной обороны ВСУ. Зоны ПВО оснащены переносными зенитными ракетными комплексами и зенитными установками Gepard, NASAMS и IRIS-T. Поэтому применять ракеты для уничтожения мостов нецелесообразно.