Москва, 13 апреля, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Теракт, в результате которого был убит военкор Владлен Татарский, организовали спецслужбы Украины и их агентура из среды российской оппозиции за рубежом. Об этом 13 апреля сообщила ФСБ.

Александр Демьянчук/ТАСС Последствия взрыва в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной

В ведомстве отметили, что после начала специальной военной операции руководители экстремистского «Фонда борьбы с коррупцией» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Леонид Волков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Иван Жданов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) неоднократно заявляли о необходимости ведения в России подрывной деятельности.

«Как результат, 2 апреля Дарьей Треповой был совершён теракт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вторым участником подготовки теракта стал член украинской диверсионно-террористической группы Юрий Денисов, который является гражданином Украины. Он через службу доставки передал Треповой замаскированное под статуэтку взрывное устройство. После теракта 3 апреля он транзитом через Армению вылетел в Турцию.

Российские спецслужбы планируют объявить Денисова в международный розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге был совершён теракт, в результате которого погиб один человек — военкор Татарский (Максим Фомин). В ходе мероприятия в его руках взорвалась статуэтка, которую принесла Трепова.

Она сидела неподалёку от военкора, при этом из-за контузии у неё частично пропал слух, возникли проблемы с ориентацией в пространстве. Полиция 3 апреля задержала Трепову. СК РФ возбудил дело о теракте.