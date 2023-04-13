RMF FM: в Кракове украинец пытался покончить с собой, убеждая земляков возвращаться домой

Краков, Польша, , 12:49 — REGNUM В польском Кракове 63-летний гражданин Украины 13 апреля пытался нанести себе смертельные увечья, сопровождая этот акт призывами возвращаться на родину. ЧП произошло у здания украинского генерального консульства, сообщило польское издание RMF FM.

Государственный флаг Украины и герб Польши © Стрингер/РИА Новости

Крики были адресованы украинцам, временно проживающим в Польше. По данным издания, мужчина аргументировал необходимость возвращаться на Украину тем, что страна нуждается в защите от русских.

Ранее похожую акцию проводил житель Киева. В столице Украины он пытался убить себя на параде в честь Дня независимости страны. Мужчину спасли представители правоохранительных органов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, число беженцев с Украины, которые были зарегистрированы со статусом временной защиты в Евросоюзе, превысило пять миллионов человек. Больше всего беженцев с таким статусом в Польше — 1 577 000 человек, в Германии 922 660 таких беженцев, в Чехии 502 000 человек и в Великобритании 191 900 таких беженцев.

Материальная поддержка украинцев, прибывших на территорию Польши с Украины, должна быть значительно снижена, ранее заявил президент Национального фонда Романа Дмовского Пшемыслав Пяста. В марте в Польше выявили факты незаконного получения пособий для вынужденных переселенцев с Украины. Страна необоснованно выплатила пособия на детей этой категории граждан на сумму 2 млн злотых (около $500 тыс.).