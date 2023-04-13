УПГМ Латвии: проживающим в стране россиянам грозит депортация за провал языкового экзамена

Рига, , 12:47 — REGNUM Проживающим в Латвии россиянам грозит депортация в случае несдачи языкового экзамена. Об этом, как передаёт портал LSM, предупредили в Управлении по делам гражданства и миграции (УПГМ) страны.

Латвия Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что депортация граждан РФ начнётся со 2 декабря. Экзамен на знание государственного языка необходимо сдать до 1 сентября, сообщила представитель ведомства Мадара Пуке. Если заявление не будет подано до указанной даты, вид на жительство (ВНЖ) станет недействительным, и россиянам придётся покинуть Латвию.

«Дальше вопросы к пограничной службе. Страну придётся оставить в принудительном порядке», — сказала она.

Отмечается, что записаться на экзамен нужно было с 1 февраля по 24 марта, сдавать его можно с 11 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте депутаты Сейма Латвии от правящей коалиции внесли на рассмотрение законопроект о запрете в стране сопровождения фильмов субтитрами на русском языке. В пояснительной записке говорится, что в латышских фильмах начали использовать русские субтитры во время «советской оккупации».

Член правления театра марионеток Мартиньш Эйхе также сообщил, что новый сезон в Латвийском театре кукол пройдёт без спектаклей на русском языке. Основанием стал приказ министерства культуры республики.