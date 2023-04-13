Рогов сообщил, что причиной взрыва в Мелитополе стала работа систем ПВО

Мелитополь, , 12:45 — REGNUM Причиной взрыва в Мелитополе Запорожской области стала работа российской системы противовоздушной обороны (ПВО), сообщил в своём Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Владимир Рогов Владимир Рогов

По его словам, средства ПВО сбили беспилотник Вооружённых формирований Украины.

«Около 11:44 в городе прозвучал громкий объёмный взрыв. Сбит вражеский БПЛА. Слава Богу и ПВО России», — написал Рогов.

Он призвал горожан сохранять спокойствие.

Ранее Рогов предложил усилить систему ПВО в Запорожской области в связи с участившимися обстрелами ВСУ. Украинские боевики бьют комбинированно, чтобы система ПВО захлебывалась, отмечал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте только на одном из участков в Запорожской области было уничтожено десять воздушных целей, в их числе ракеты системы HIMARS, рассказал командир подразделения ПВО.

По словам военного, киевские боевики бьют по системе жизнеобеспечения городов Запорожской области. Ракеты и снаряды летят в электростанции, железнодорожные пути, мосты, дома.