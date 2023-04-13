Москва, 13 апреля, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что в западных кварталах Артёмовска, где сейчас практически блокированы Вооружённые силы Украины (ВСУ), остаются мирные жители.

П/с главы ДНР Пушилина/ТАСС Артемовск. Вид на здания, разрушенные в результате обстрела

«Да», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24» в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее Гагин рассказал, что российские силы практически заблокировали группировку украинских войск на западных окраинах Артёмовска. По его словам, у подразделений ВСУ нет возможности даже просто отступить из Артёмовска, все дороги простреливаются российской артиллерией. Киевский режим не может доставить в город продовольствие и боекомплект, не может провести ротацию военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, российские войска освобождают кварталы в центральной части Артёмовска и вытесняют противника к западным окраинам города. Под контроль ВС России к 13 апреля перешли железнодорожный вокзал, элеватор, аграрный лицей и стадион «Авангард». В город заходит российское подкрепление. Резервам ВСУ не дали пробиться в Артёмовск со стороны населённых пунктов Часов Яр и Богдановка, сообщил 12 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.