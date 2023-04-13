ФНС дополнила список моделей машин, для владельцев которых налог будет втрое выше

Москва, , 12:26 — REGNUM Сформирован новый перечень моделей автомобилей, владельцы которых буду платить транспортный налог в три раза выше обычного. Список создан и опубликован Федеральной налоговой службой России на её сайте.

ФНС Nalog.gov.ru

Повышающий налоговый коэффициент установлен на 449 видов авто, из них 174 модели стоят дороже 15 млн рублей. Ещё 275 машин, цена которых варьируется от 10 до 15 млн рублей, также будут облагаться повышенным налогом. Тройной коэффициент устанавливается в случае, если эти машины используются не более 20 или 10 лет соответственно.

В список внесены Audi, Aston Martin, BMW, Bentley, Ferrari, Jaguar, Jeep, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Mercedes Benz, Porsche, Rolls-Royce, Lexus, Cadillac, Genesis, Aurus и Bugatti. Владельцы таких машин получат уведомления с новыми суммами осенью 2024 года.

Ранее было принято решение повысить минимальный порог стоимости легкового автомобиля, на который распространяется особый налог, с 3 до 10 млн руб. новые правила действуют с 2022 года.