Калуга, 13 апреля, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Громкие хлопки, которые были слышны 13 апреля в городе Калуге и соседних районах области, были вызваны переходом самолётами сверхзвукового барьера, сообщили в правительстве Калужской области.

Александр Кряжев/РИА Новости Самолет

«Росавиация подтвердила данную информацию. Поводов для беспокойства нет», — сказано в сообщении в Telegram-канале областной администрации.

О звуках взрывов сообщали ранее местные СМИ и Telegram-каналы. По свидетельству очевидцев, они были слышны и в центре, и на окраинах Калуги. В домах дрожали окна, сообщали местные жители.

29 марта жители Ростова-на-Дону рассказали о громком звуке, похожем на взрыв. В зданиях задрожали стёкла, у автомобилей сработали сигнализации. Хлопок был слышен при переходе самолёта на сверхзвуковой режим полёта, сообщил губернатор области Василий Голубев.