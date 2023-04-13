ВШЭ: для сохранения численности населения РФ нужно привлекать до 1,1 млн мигрантов в год

Москва, , 12:16 — REGNUM Для сохранения численности населения правительство России должно привлекать от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов в год. Такие цифры назвали эксперты Института демографии им. А. Г. Вишневского НИУ ВШЭ Валерий Юмагузин и Мария Винник.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

«Без миграционного притока ни один из сценариев, даже благоприятный, не подразумевает значительного роста населения к концу века по сравнению с нынешней численностью», — говорится в материале, опубликованном в журнале «Новая экономическая ассоциация».

По словам экспертов, без мигрантов рост населения России обеспечить невозможно. При самых благоприятных условиях, если на одну женщину будет приходиться по 2,5 ребёнка, а средняя продолжительность жизни составит 85,7 — 90,5 лет, необходимость в стабильном потоке мигрантов будет сохраняться до 2036 года, а снижение численности населения будет продолжаться до 2026 года.

С другой стороны, негативный сценарий предполагает сокращение рождаемости до уровня 1,4 ребёнка на одну женщину, а также сокращение продолжительности жизни до 74,9 — 83,6 года.

По данным Росстата, без учёта новых регионов России численность населения страны за год сократилась на 550 тыс. человек. По официальным данным на 1 января 2022 года, в России проживали 146,98 миллиона человек, в настоящее время — около 146,4 миллиона человек.

Численность населения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей (в их административных границах) на период 2021 года составляла около восьми миллионов человек.