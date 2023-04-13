Москва, , 12:14 — REGNUM Страны НАТО и Пентагон стоят за массированными кибератаками с территории Украины против критической инфраструктуры России. Об этом 13 апреля заявили журналистам в Центре общественных связей ФСБ России.

Кибератака Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что в ходе анализа выявленных компьютерных угроз была получена информация, которая свидетельствует об использовании США и странами НАТО территории Украины для проведения массированных компьютерных атак на объекты гражданского назначения в России.

Уточняется, что сейчас сетевую украинскую инфраструктуру задействуют подразделения наступательных киберопераций западных стран, позволяя им скрытно применять новые виды кибероружия.

По информации Центра общественных связей ФСБ России, для сокрытия своей причастности США стремятся представить инициатором кибератак только Украину, а именно хакерскую группировку IT Army of Ukraine, которая совершила тысячи компьютерных атак на информационные ресурсы России.

«При этом кибератаки разрабатываются при непосредственном участии объединенного командования Пентагона во взаимодействии с международными («Анонимус», «Сайленс») и национальными («Гоаст клэн», США; «Рэдках», Турция; «Джи-Эн-Джи», Грузия; «СквадЗОЗ», Польша; и другие) хакерскими группировками», — уточнили в ФСБ.

Всего с начала 2022 года отражено свыше пяти тысяч хакерских атак на российскую критическую инфраструктуру, однако «своевременно принятые меры позволили предотвратить наступление негативных последствий от подобных действий для нашей страны», добавили в ведомстве.

Как передавало ИА REGNUM, специалисты «Лаборатории Касперского» выявили неизвестную вредоносную программу, которую киберпреступники использовали для атак на сайты различных организаций в Крыму и Донбассе. Хакерские атаки были направлены в основном на правительственные, сельскохозяйственные и транспортные организации в ЛНР, ДНР и Крыму. При этом кампания по кибершпионажу продолжается в трёх регионах с 2021 года. Злоумышленники используют в своих целях неизвестную ранее вредоносную программу CommonMagic.