Тосно, Ленинградская область, 13 апреля, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области вновь будет участвовать в соревнованиях, проводимых под эгидой Российского футбольного союза (РФС). Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба команды.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики Тосно на матче чемпионата России по футболу между командами Тосно (Ленинградская область) и Зенит (Санкт-Петербург)

Отмечается, что были достигнуты соглашения, при которых все детско-юношеские команды, мужская команда и команда ветеранов будут выступать в официальных соревнованиях, проводимых под эгидой РФС.

Они будут играть под единым названием и использовать бренд «ФК Тосно».

«В сезоне-2023 все наши команды, без исключения, примут участие в чемпионате, первенстве и Кубке Ленинградской области по футболу», — говорится в сообщении.

Кроме того, мужская команда дополнительно примет участие в Кубке регионов, чемпионате и Кубке Северо-Западного федерального округа.

В сезоне 2017/18 «Тосно» стал победителем Кубка России, но в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял предпоследнее место и покинул элитный дивизион. Тогда же клуб не прошёл лицензирование в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и позже прекратил своё существование.