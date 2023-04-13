Самарканд, Узбекистан, , 12:05 — REGNUM Отношения России и Китая демонстрируют устойчивость, в современной обстановке частота двусторонних встреч оправдана, так как важно сверять часы. Об этом 13 апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи в Самарканде с главой МИД Китая Цинь Ганом.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров © Александр Щербак/ТАСС

«Наши связи демонстрируют устойчивость. В современной обстановке частота встреч абсолютно оправдана, нам важно сверять часы», — заявил российский дипломат.

Он добавил, что подтверждением перспективности стратегического взаимодействия, всеобъемлющего партнёрства Москвы и Пекина являются итоги визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Россию, который состоялся в марте текущего года.

«И, конечно же, те решения, без преувеличения исторические, которые были там приняты, требуют от нас интенсификации усилий на всех направлениях нашего взаимодействия, как в том, что касается углубления двустороннего сотрудничества, так и в отношении региональных и международных проблем», — уточнил глава МИД России.

Он добавил, что встреча в Самарканде весьма своевременна.

«Я очень рад этой новой возможности пообщаться», — отметил Лавров.

Как передавало ИА REGNUM, 21 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Кремль для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Основными темами встречи стали укрепление и углубление двустороннего сотрудничества.

Россия стала первой страной, которую Си Цзиньпин посетил после переизбрания его на третий срок Всекитайским собранием народных представителей 10 марта на занимаемый им пост. 21 марта президент России Владимир Путин и китайский лидер подписали в Москве ряд документов о сотрудничестве.

В частности, лидерами двух стран было подписано заявление о плане развития основных направлений сотрудничества до 2030 года. Как указал президент России, в подписанных соглашениях поставлена задача кратно нарастить сотрудничество в восьми сферах, в числе которых транспортная, финансовая, энергетическая и торговая.