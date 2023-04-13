Причиной взрыва в Мелитополе стала работа ПВО, сбившей беспилотник

Мелитополь, , 11:52 — REGNUM В Мелитополе Запорожской области прозвучал взрыв. Об этом 13 апреля сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В Мелитополе громко. Около 11:44 в городе прозвучал громкий объёмный взрыв», — написал Рогов.

Он отметил, что причиной взрыва в Мелитополе стала работа системы противовоздушной обороны, был сбит вражеский беспилотник.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля в Мелитополе сотрудники полиции обнаружили пять килограммов взрывчатки. Около одного из кафе лежал подозрительный пакет, в котором находились 10 брусков по 500 граммов пластического вещества. Находку передали взрывотехникам.