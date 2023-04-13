Москва, 13 апреля, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Антироссийские музыкальные треки с призывами «убивать русских» и прославляющие украинскую армию не должны быть доступны на российских стриминговых сервисах. Об этом депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев (фракция «Справедливая Россия — За Правду») заявил перед началом встречи с представителями пунктов выдачи заказов маркетплейсов.

Сергей Фадеичев/ТАСС Дмитрий Гусев

Ранее именно ИА REGNUM обратило внимание представителей власти и общественников на наличие прославляющей ВСУ музыки на российских ресурсах, в частности, на Яндекс. музыке. Тогда в беседе с журналистами агентства Гусев отметил, что готовит ещё несколько депутатских запросов, в том числе в контролирующие органы.

«Обнаружили, что на музыкальных маркетплейсах (Яндекс. Музыка, «Одноклассники», «ВКонтакте») расположена для скачивания музыка, призывающая убивать русских и прославляющая ВСУ. В нынешних условиях это недопустимо. Мы сегодня отправили письма с просьбой эту музыку удалить», — заявил Гусев.

По его словам, депутаты постоянно обращаются с подобными просьбами, а это указывает на пробел в законодательстве.

Видеофрагмент своего выступления депутат опубликовал в Telegram-канале. В комментарии к видео Гусев добавил, что говорил о музыкальных треках и подкастах, гимнах в честь ВСУ, восхвалениях Зеленского и прочей украинской идеологической продукции, доступной на российских площадках. Он предположил, что украинским националистам даже идут авторские отчисления.

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Депутат отметил, что ранее маркетплейсы после соответствующих просьб сняли с продажи товары с ЛГБТ-символикой, немаркированные книги иноагентов и продукцию украинских олигархов, спонсирующих ВСУ. Теперь же их снова приходится просить об очевидном.

«Вероятно, саморегулирование отрасли всё же нуждается в дополнительном регулировании государством», — заключил парламентарий.

Ранее глава рабочей группы Общественной палаты России по защите прав пользователей сети Интернет Александр Малькевич заявил ИА REGNUM, что это — скандал, и разбираться с ним надо законодательным способом. Он отметил, что необходимы депутатский запрос, реакция Следственного комитета. Речь идёт о признаках дискредитации армии и СВО, но законодательная защита по этой теме недостаточно развита.

Депутат Гусев ранее рассказал ИА REGNUM, что из-за слабой эффективности саморегулирования цифровых гигантов нужны дополнительные законодательные меры. Нынешнюю ситуацию с музыкальными треками, прославляющими ВСУ, он сравнил с периодом Великой Отечественной войны. Это всё равно что в те годы включить по радио «марши фашистской Германии и речи Гитлера», сказал он.

После публикации материала агентства о проукраинских песнях на «Яндекс. Музыке» сервис удалил песню «Я йду в ЗСУ» («Я иду в ВСУ») исполнителя MC Chipollino. Проукраинская композиция исчезла с сервиса, а в индексируемом поиске ссылка на сингл ведёт на «ошибку 404».