Москва, 21 апреля, 2023, 17:26 — ИА Регнум. В 2023 году более четырех сотен центров занятости пройдут комплексную модернизацию по национальному проекту «Демография».

Администрация Первомайского района Тамбовской области Здание Центра занятости населения Первомайского района Тамбовской области

19 апреля в России отмечается День работников службы занятости. Именно в этот день в 1991 году был подписан закон «О занятости населения в Российской Федерации». Свою 32-ю годовщину российская служба занятости встретила с рекордно низким показателем безработицы за всю новейшую историю — 3,5%.

Благодаря национальному проекту «Демография» центры занятости населения кардинально изменились. С 2019 года в регионах идет их модернизация — меняется не только интерьер, но и подходы к оказанию услуг. Сейчас уже обновлено около 200 центров.

До конца 2023 года еще более 400 центров пройдут полную трансформацию по национальному проекту «Демография». Перезагрузка коснется всех центров занятости в 17 пилотных регионах. В число первых регионов вошли Тульская, Нижегородская, Пензенская, Липецкая, Калужская, Белгородская, Самарская, Владимирская, Мурманская, Новгородская, Тамбовская, Ульяновская, Костромская области, Пермский край, а также республики Тыва, Чувашия и Удмуртия.

К примеру, в Ульяновской области в 17 из 24 филиалов уже приступили к ремонтным работам. В ближайших планах — закупка оргтехники, мебели.

Но внешние изменения — лишь часть преобразований, меняются сами подходы к оказанию услуг. Для этого уже 10 тысяч карьерных и кадровых специалистов прошли обучение, чтобы помогать клиентам индивидуально с учетом их жизненной или бизнес-ситуации. В той же Ульяновской области в 2022 году 58 работников службы занятости прошли обучение по программе подготовки карьерных консультантов при Высшей школе государственного управления РАНХиГС.

«Я помогаю людям увидеть свою уникальность, посмотреть, в каких сферах она будет востребована, выстроить профессиональный маршрут. После проведения консультации и выявления проблем, препятствующих трудоустройству, клиенты получают необходимые рекомендации, которые помогут повысить трудовую мотивацию, сократить время поиска работы и процесса трудоустройства, решить психологические проблемы, препятствующие профессиональной социализации», — говорит Анастасия Кондрашова, карьерный консультант кадрового центра «Работа России» в Заволжском районе Ульяновска.

После модернизации показатели эффективности центров занятости «Работа России» возрастают примерно вдвое. Если обычный центр помогает найти работу 3,5 тысячам человек в год, то обновленный — почти 7 тысячам человек.

Администрация Первомайского района Тамбовской области Кадровый центр Первомайского района Тамбовской области

«Главная цель — оперативно подобрать каждому обратившемуся максимально подходящую ему вакансию с учетом его потребностей и возможностей. При необходимости гражданину помогут решить все вопросы — помочь в составлении резюме, подготовить к прохождению собеседования, подобрать варианты дополнительного образования, устроить детей в детский сад или школу, предложить план построения карьеры», — рассказали в Департаменте информационной политики, анализа и коммуникационных ресурсов Костромской области. В этом регионе также планируется модернизация 24 центров занятости.

Новые центры занятости помогают не только найти работу безработным, но и обучиться новой востребованной профессии. По программе бесплатного переобучения в 2023 году не менее 138 тысяч человек смогут приобрести новые профессиональные компетенции.

Речь идет о гражданах в возрасте 50 лет и старше, женщинах, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, неработающих мамах детей дошкольного возраста, отдельных категориях молодежи до 35 лет, безработных или сотрудниках, находящихся под риском увольнения. Прием заявок ведется по более 14 тыс. различных образовательных программ. Среди направлений обучения: «IT, аналитика и программирование», «Управление, менеджмент и финансы», «Дизайн», «Образование», «Предпринимательство и бизнес», «Маркетинг и маркетплейсы», «Фитнес и физическое развитие», «Сервис и услуги» и др.

По данным Роструда, среди участников программы, которые уже приступили к обучению по нацпроекту «Демография», больше всего женщин с детьми, их доля в общем числе слушателей составляет 46%.

Департамент информационной политики, анализа и коммуникационных ресурсов Костромской области В Костромской области модернизируют все центры занятости населения

Волгореченский центр занятости стал первым учреждением в Костромской области, где прошла комплексная модернизация. Сегодня в обновленном центре на первом плане — индивидуальная работа с каждым для оперативного поиска подходящей вакансии. А недавно в кадровом центре появилась новая инициатива — «Женский клуб». Проект создан специально для молодых мам, которые находятся в декрете и планируют в скором времени выйти на работу. Основная задача клуба — помощь в трудоустройстве и психологическая поддержка женщин. «Я обратилась в Центр занятости в связи с тем, что дети подрастают, нужно искать работу, хочется с пятидневным графиком. Но, как оказалось, для этого мне нужна переквалификация. Здесь в Центре я прошла профориентацию и затем переобучение по программе нацпроекта, чему я очень рада», — рассказала мама двух детей Алена Иванова.

Модернизация центров занятости, объединение работодателей, работников и профессиональных консультантов на единой национальной платформе «Работа России» — это давно назревшая необходимость, считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова.

«Консультанты в обновленных центрах проходят обучение, готовы оказать помощь в профориентировании, подготовке к собеседованию или в выборе программы переобучения. Для работодателей в рамках программы обновления центров занятости тоже предусмотрены механизмы поддержки: персональный консультант для поиска сотрудников, субсидирование найма или расходов на обучение персонала, временный перевод сотрудников к другому работодателю», — объясняет эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Демография» касается практически всех граждан России. Он призван содействовать поддержке семей с детьми, активному долголетию, занятости и здоровому образу жизни. В его рамках проводится модернизация центров занятости — как флагманских, расположенных в крупных городах, так и небольших в сельской местности.