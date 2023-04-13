Киев, , 11:43 — REGNUM Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Сирены звучат в том числе в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно представленным данным, воздушная тревога была объявлена во всех регионах практически одновременно — в 11:28 (совпадает с мск).

Воздушная тревога Иван Шилов (с) ИА REGNUM

При этом украинские СМИ, Telegram-каналы или официальные лица не сообщают о пролёте ракет или дронов.

ВС России начали 10 октября прошлого года наносить удары на военной и энергетической инфраструктуре Украины. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, такие действия? в частности? стали ответом на теракт Киева, совершённый на Крымском мосту,

С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется практически каждый день. При этом 13 апреля Минобороны России не сообщало о каких-либо ударах по украинским объектам.