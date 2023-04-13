Минск, , 11:42 — REGNUM В Белоруссии готовы начать производить компоненты для российских самолётов. Об этом 13 апреля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Александр Астафьев/POOL/ТАСС

На встрече отмечалось, что Казанский авиационный завод вернулся к массовому производству пассажирского самолета Ту-214. Лукашенко отметил, что в Белоруссии сохранили необходимые производственные мощности и компетенции и готовы начать выпускать некоторые компоненты к этому самолёту.

«Мы сегодня производим почти полтысячи деталей для российских самолётов», — приводит белорусское издание БелТА его слова.

Как передавало ИА REGNUM, Казанский авиационный завод начал выпуск первых лайнеров Ту-214 для коммерческих поставок в 2023 году. На заводе, входящем в «Объединенную авиастроительную корпорацию» Ростеха, намерены нарастить мощности для выпуска Ту-214 в необходимом количестве. Данный самолёт полностью состоит из российских комплектующих, оснащён отечественными серийными двигателями ПС-90А.