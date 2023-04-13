Ростех запустил производство бронежилетов «Оберег» с надёжной защитой от осколков и пуль

Тула, , 11:39 — REGNUM Тульский завод «Октава» (входит в госкорпорацию «Ростех») запустил производство штурмовых бронежилетов «Оберег», способных выдержать прямое попадание бронебойных пуль Б-32. Об этом 13 апреля сообщил генеральный директор предприятия Павел Павленко в ходе встречи с журналистами.

Начало серийного производства бронежилетов «Оберег» повышенного класса защиты в Туле © Станислав Красильников/ТАСС

По его словам, нагрудная часть бронежилета обеспечивает класс защиты Бр5 и состоит из керамических плит, боковые секции имеют класс защиты Бр1, по желанию заказчика могут быть заменены на защиту Бр3.

«Оберег» выдерживает попадание как пистолетных патронов (I класс защиты), так и бронебойных пулемётных патронов Б32 (V класс).

Бронежилет весит 9,1 кг. Он оснащён дополнительной плечевой защитой, защитой шеи и паха, имеет подсумки для боекомплекта и других элементов амуниции.

По словам представителя «Октавы», в настоящее время завод способен производить до одной тысячи бронежилетов в месяц.

По словам заместителя генерального директора Ростеха Александра Назарова, которые приводит РИА Новости, российские военные уже испытали бронежилеты в боевых условиях. Разработка «Оберега» велась совместно с участниками специальной военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года в Кисловодске наладили выпуск печей-буржуек для бойцов ВС РФ.

В ноябре 2022 года в Ставропольском крае одно из предприятий планировало перепрофилировать производство под выпуск бронежилетов. А на Дальнем Востоке открылись новые производства по изготовлению квадроциклов, квадрокоптеров и дронов, а также по выпуску лёгких автомобилей высокой проходимости типа багги.