Киев, 13 апреля, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Главный дирижёр Одесского национального академического театра оперы и балета Вячеслав Чернухо-Волич уволен за выступление в театре супруга оперной певицы Анны Нетребко в Азербайджане. Соответствующая информация приводится на сайте украинского культурного учреждения.

Кадр из видео «О работе по обновлению версии балета Игоря Стравинского Жар-птица» Вячеслав Чернухо-Волич

«Администрация Одесской национальной оперы сообщает о досрочном прерывании контракта и увольнении с должности главного дирижёра театра Вячеслава Чернухо-Волича», — говорится на сайте.

Причиной увольнения стало «личное, несогласованное с дирекцией театра» решение о выступлении в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета, директором которого является супруг Нетребко Юсиф Эйвазов.

В украинском театре назвали недопустимым выступление Чернухо-Волича в Бакинской опере, а также подчеркнули, что для культурного учреждения невозможно продолжение трудовых отношений с сотрудниками, не имеющими четкой гражданской позиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте стало известно, что Метрополитен-опера должна будет выплатить более 200 тыс. долларов оперной певице Анне Нетребко за 13 выступлений, отменённых в 2022 году. Инстанция постановила, что у Анны Нетребко было право оставаться сторонницей президента РФ Владимира Путина и не отказываться от его поддержки, как того требовали в Метрополитен-опере. Отказ нью-йоркского оперного театра платить российской певице судья назвал неправомерным.