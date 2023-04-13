Россиянин, продавший машину соучастнику теракта в Петербурге Денисову, не счёл его подозрительным

Москва, , 11:16 — REGNUM Бывший владелец ВАЗ 2112, на которой, по данным ФСБ, передвигался подозреваемый в причастности к организации теракта в Санкт-Петербурге Юрий Денисов, была продана 2 марта. Об этом бывший владелец автомобиля Александр Х. рассказал ИА REGNUM.

ВАЗ 2112 подозреваемого ФСБ России

13 апреля ФСБ опубликовала фотографии подозреваемого Юрия Денисова, который, по данным следствия, был одним из организаторов убийства военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). На опубликованных снимках и видео также присутствует автомобиль ВАЗ, на котором передвигался Денисов.

Машину подозреваемый купил за 85 тысяч рублей у жителя Кировской области. Сам украинец показал продавцу временную прописку во Владимирской области.

«Машину я продал этому мужчине 2 марта. Ни к какому теракту я отношения не имею. Этот Денисов сказал, что ему нужна машина, чтобы просто ездить. Подозрения не вызывал. Обычный человек просто. Очень печально, что моя машина причастна к этому. Мы толком с ним не разговаривали, не об Украине, не о СВО. Оформили договор, и всё», — рассказал Александр.

По информации ФСБ, 35-летний Юрий Денисов прибыл из Киева через Латвию в Москву, где собирал сведения о Владлене Татарском. После взрыва в петербургском кафе 2 апреля Денисов на следующий день вылетел из России транзитом через Армению в Турцию. Сейчас подозреваемый объявлен в международный розыск.