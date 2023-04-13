Минск, 13 апреля, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Белоруссия передала России задержанного в республике гражданина РФ Алексея Москалёва, которого российский суд приговорил к лишению свободы за дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей МВД Белоруссии Наталья Сахарчук.

Кадр из видео: «Осужденный на 2 года за антивоенный рисунок дочери Алексей Москалёв сбежал» Алексей Москалёв

«Подтверждаю», — приводит ТАСС слова Сахарчук, комментируя информацию о передаче Москалёва в Россию, которая была опубликована в интернет-ресурсах.

Как передавало ИА REGNUM, гражданина России Алексея Москалёва, осуждённого за дискредитацию Вооружённых сил России, задержали сотрудники правоохранительных органов Белоруссии 30 марта. Суд в городе Ефремове Тульской области приговорил Москалёва к двум годам колонии. Однако мужчина не признал вину и перед оглашением приговора покинул Россию.

В материалах дела указано, что Москалёв на своей странице в соцсетях разместил запись, дискредитирующую российскую армию. Так как этот случай не первый и ранее мужчина уже привлекался по аналогичным обвинениям к административной ответственности, в этот раз в отношении Москалёва возбудили уголовное дело, суд отправил его под домашний арест.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участие органов опеки в ситуации с дочерью жителя Тульской области Алексея Москалёва связано не с уголовным делом, возбуждённым против него за дискредитацию армии, а с плачевным состоянием исполнения родительских обязанностей и условиями проживания ребёнка. Он также не стал комментировать его приговор.