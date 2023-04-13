Советник врио главы ДНР Гагин: силы ВСУ блокированы на западе Артёмовска

Донецк, , 10:55 — REGNUM Российские силы практически заблокировали группировку украинских войск на западных окраинах Артёмовска, сообщил 13 апреля советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24».

Артемовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, у подразделений ВСУ нет возможности даже просто отступить из Артёмовска (до 1924 года — Бахмут), все дороги простреливаются российской артиллерией. Киевский режим не может доставить в город продовольствие и боекомплект, не может провести ротацию военнослужащих.

«Группировка ВСУ почти блокирована на западных окраинах Артёмовска», — сказал Гагин.

Украинская группировка войск в Артёмовске лишена тыла, несмотря на близость к городу Часов Яр, подконтрольному Киеву, подчеркнул он.

Ранее об ожесточённых боях в западной части Артёмовска сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, российские войска освобождают кварталы в центральной части Артёмовска и вытесняют противника к западным окраинам города. Под контроль ВС России к 13 апреля перешли железнодорожный вокзал, элеватор, аграрный лицей и стадион «Авангард». В город заходит российское подкрепление. Резервам ВСУ не дали пробиться в Артёмовск со стороны населённых пунктов Часов Яр и Богдановка, сообщил 12 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.