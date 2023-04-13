Брянск, 13 апреля, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Советский районный суд Брянска взял под стражу бывшего заместителя директора департамента здравоохранения Брянской области Ларису Борщевскую. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов области.

depzdrav32.ru Лариса Борщевская

Чиновницу обвиняют в преступлении по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

По версии следствия, заместитель главы департамента здравоохранения получила взятку в размере более 1,5 млн рублей через посредника, который представлял интересы фармкомпании. За это Борщевская должна была обеспечить компанию контрактами на поставку лекарств без проведения конкурсов.

Ранее сообщалось о задержании Борщевской в связи с подозрением в получении взятки.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта в Брянской области задержали по подозрению в коррупции временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Брянской области Елену Егорову и Татьяну Кулешову. По данным следствия, они получили взятки в особо крупном размере. Решением Басманного суда Москвы обе подозреваемые помещены под стражу.

В начале апреля в Ростовской области задержали начальника управления судебного департамента Андрея Рощевского по делу о взятке в особо крупном размере. Подозреваемому предъявлено обвинение по статье о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.