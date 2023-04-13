* ФБК — организация, деятельность которой запрещена в РФ

ФСБ: Трепова совершила теракт в Петербурге после призывов руководителей ФБК*

Москва, , 10:36 — REGNUM Дарья Трепова совершила теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, после неоднократных призывов руководителей ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Леонида Волкова и Ивана Жданова к подрывной деятельности в России. Об этом сообщили 13 апреля журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Дарья Трепова Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Волков и Жданов, говорится в сообщении, после начала российской спецоперации на Украине неоднократно заявляли о необходимости ведения «любыми доступными способами» подрывной деятельности в России, направленной на изменение конституционного строя. Оба они объявлены в розыск в рамках расследований уголовных дел о публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности.

Итогом их призывов стало то, что гражданка России Дарья Трепова, сторонница «идеологии Навального», которая ранее регистрировалась в одном из ключевых проектов ФБК «Умное голосование», совершила теракт в Петербурге. Погиб один человек — военкор Татарский (Максим Фомин), более 50 человек получили ранения, отметили в ЦОС.

ФСБ, СКР и органы полиции установили, что организовали теракт в кафе Петербурга «спецслужбы Украины и их агентура, в том числе из среды скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров». Расследование теракта продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, соучастником убийства Татарского, по данным ФСБ, является гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой статуэтку с бомбой. Гипсовая фигурка взорвалась в руках военкора в ходе мероприятия в петербургском кафе. В феврале Денисов приехал в Московский регион через Латвию и собирал сведения о Татарском. После теракта он вылетел из России в Турцию через Армению. Начата процедура его объявления в международный розыск.